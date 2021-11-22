Госдума предложила в два раза повысить сумму не облагаемого налогом дохода

В России предлагают увеличить с четырех до 10 тысяч рублей размер дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению. Такой законопроект собираются уже в скором времени внести на рассмотрение Госдумы в комитете по труду, соцполитике и делам ветеранов.

В комитете подчеркнули, что подобные нормы позволили бы улучшить материальное положение некоторых категорий граждан. Например, пенсионеров и инвалидов, студентов очного отделения и других людей, которых на данный момент можно назвать малообеспеченными.

Как сообщили «Известия», пока такой проект собираются поддержать в большинстве фракций. Что касается экспертов, то они сочли идею грамотной. Однако отметили, что в условиях пандемии и того, как негативно она отражается на экономике, — подобные инициативы могут и не оказаться принятыми.

Законопроект, который планируют внести в парламент на рассмотрение «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». В пояснительной записке перечислены виды дохода россиян, которые составляют не более четырех тысяч рублей — они на текущий момент не облагаются налогом. Это материальная поддержка сотрудников от работодателя, возмещение им стоимости лекарств, помощь студентам, стажерам, инвалидам. Также сюда включается цена подарков, которые получают россияне от организаций или ИП.