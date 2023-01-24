Деньги 24 января 2023, 23:27 Госдума предложила увеличить страховые выплаты за гибель сотрудника на производстве

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Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении выплаты семьям за смерть сотрудника на производстве. Об этом сообщила «Парламентская газета».

На данный момент размер компенсации составляет миллион рублей. Статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов заметил, что сумму не меняли с 2014 года. Он выступил с инициативой по увеличению выплаты до 2 миллионов рублей. Для этих целей из бюджета Социального фонда потребуется выделить 2,038 миллиарда рублей.