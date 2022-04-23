Госдума предложила удвоить страховое возмещение по вкладам

Законопроект по увеличению страхового возмещения по вкладам внесен в Госдуму. Он предусматривает рост компенсаций до трех миллионов рублей. Об этом сообщили «Известия».

В настоящее время вкладчики в случае отзыва лицензии у банка имеют право на страховое возмещение на сумму до 1,4 миллиона рублей. Этот порог был установлен в декабре 2014 года, тогда сумма была повышена в два раза с 700 тысяч рублей. Эти деньги выплачивает Агентство по страхованию вкладов.

Авторы новой инициативы — представители фракции ЛДПР — считают, что оно послужит интересам вкладчиков. По их данным, порядка 43% депозитов превышают установленный на сегодняшний день страховой порог, большинство из них — краткосрочные.

В свою очередь, эксперты полагают, что инициатива направлена прежде всего на повышение доверия к государству.

«Это поможет вкладчикам держать больше средств в одном банке без риска потерять деньги. Так, есть граждане, которые копят, например, на квартиру. Они вынуждены разбивать относительно небольшие суммы по разным банкам или привлекать родственников, чтобы оформить договоры на них. Если примут поправки, вместо 1,4 ммиллиона можно будет не боясь положить до 3 миллионов рублей». — отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

В то же время ряд специаоистов считает, что столь существенное увеличение суммы страхового возмещения вряд ли станет серьезным стимулом для роста депозитных вкладов.