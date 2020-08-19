Госдума потратит 15 млн рублей на новые исследования

В парламенте считают, что эти два термина имеют много общего с образованием, но не идентичны, а потому нуждаются в различных подходах к регулированию.

В качестве примера законодательного определения просвещения, по мнению заказчиков исследования, могла бы стать «передача, распространение знаний и культуры, а также и система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений».

Научно-исследовательский институт правовых экспертиз и комплексных исследований будет изучать эту тему для нижней палаты. Он одержал победу в тендере на сумму 1,75 миллиона рублей.

За последний месяц нижняя палата в общей сложности заключила шесть новых исследовательских контрактов. До конца года на них заложено порядка 15 миллионов рублей. Как считают эксперты, аналитическая работа важна, а значит деньги не будут потрачены впустую.