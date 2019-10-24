Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии. Мораторий, таким образом, может быть продлен до 2022 года включительно, если законопроект пройдет три чтения, будет одобрен Совфедом и подписан президентом.

Законопроект, поддержанный 24 октября нижней палатой российского парламента, подразумевает продление заморозки отчислений накопительной пенсии. Таким образом, мораторий будет действовать по 2022 год включительно. Также предложенным законопроектом Пенсионный фонд России обязывают учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, сообщило РИА «Новости».

«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — указано в законопроекте.

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К слову, именно такой подход — без изменения тарифа страхового взноса — действует в России в настоящее время. Он реализован в законодательстве. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, этот подход действует в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014–2021 годах.

В России по 2021 год введен так называемый мораторий, то есть запрет, или, точнее заморозка, формирования средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР.