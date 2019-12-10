Госдума одобрила закон об отмене банковского роуминга
Новый документ отменит так называемый банковский роуминг. До настоящего момента некоторые банки устанавливали повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами граждан в одной кредитной организации.
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Нововведение поможет развитию безналичных платежей и защитит интересы людей. Также этот закон подтолкнет банки к оптимизации бизнес-моделей и бизнес-процессов, обеспечит свободу перемещения денег на финансовом рынке России и устранит межрегиональную дискриминацию простых людей, которые пользуются услугами банков.
Проект этого закона в нижнюю палату парламента внесло правительство 15 октября 2019 года. Нововведение начнет действовать спустя 180 дней после официального опубликования — комиссию не придется платить уже с июня 2020 года.