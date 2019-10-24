Госдума одобрила повышение МРОТ в первом чтении

В России может повыситься минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2020 года, если законопроект примут в окончательном чтении, размер минимальной заработной платы составит 12 130 рублей в месяц. Это на 850 рублей больше, чем сейчас.

Решение поддержали в нижней палате российского парламента, сообщил официальный сайт Госдумы. Законопроект прошел 24 октября первое чтение. Поправки в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» предполагают, что улучшение коснется более трех миллионов наемных работников.

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«Сегодня поэтапно осуществляется политика по повышению зарплат, увеличению социальных пособий и пенсионных выплат. Данный закон — важная часть этого социального пакета», — заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. Ее слова привела «Парламентская газета».

Отмечается, что на реализацию закона в бюджетном секторе потребуется 20,9 миллиарда рублей. Из них 5,8 миллиардов необходимо для повышения МРОТ федеральным бюджетникам и еще в четыре раза больше — для соблюдения прав бюджетников на местах, в регионах.