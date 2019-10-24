Госдума одобрила повышение МРОТ в первом чтении
Решение поддержали в нижней палате российского парламента, сообщил официальный сайт Госдумы. Законопроект прошел 24 октября первое чтение. Поправки в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» предполагают, что улучшение коснется более трех миллионов наемных работников.
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«Сегодня поэтапно осуществляется политика по повышению зарплат, увеличению социальных пособий и пенсионных выплат. Данный закон — важная часть этого социального пакета», — заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. Ее слова привела «Парламентская газета».
Отмечается, что на реализацию закона в бюджетном секторе потребуется 20,9 миллиарда рублей. Из них 5,8 миллиардов необходимо для повышения МРОТ федеральным бюджетникам и еще в четыре раза больше — для соблюдения прав бюджетников на местах, в регионах.