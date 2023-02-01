Деньги 01 февраля 2023, 21:54 Госдума назвала оптимальный курс доллара для экспортеров и импортеров Депутат Аксаков: оптимальным для экспортеров и импортеров станет доллар за 77-78 рублей РИА «Новости»

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Оптимальным курсом, который позволяет сбалансировать интересы экспортеров и импортеров, является курс на уровне 77-78 рублей за доллар. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что в последнее время на снижение курса российской валюты к американской повлияли политические факторы. Депутат считает ситуацию на рынке «колеблющейся», поэтому для российской экономики будет лучше, если рубль удержится в пределах 77-78 рублей за доллар.

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«Это нужно для того, чтобы экспортеры российской продукции могли обменивать получаемую валюту на больший объем рублевой массы и направлять на решение экономических задач. импортерам этот курс также должен быть выгодным», — объяснил Аксаков.

Парламентарий заверил, что нынешний курс также вполне приемлем для экспортеров и импортеров.

Ранее Центробанк России опубликовал официальный курс валют на 1 февраля. Согласно данным регулятора, американский доллар составит 70,52 рубля, а евро подойдет к отметке 76,30 рубля.