Госдума назвала фактор, от которого зависят пенсии всех россиян

Чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда РФ (ПФР), нужно ликвидировать «серый» и «черный» рынки труда. Об этом Urа.ru сообщил депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

О снижении соотношения пенсий и зарплат в начале марта объявили в РАНХиГС. Чтобы избежать этого, ученые предложили повысить страховые взносы в ПФР до 25% к 2030 году с последующим снижением с 2044 года.

Шеин подчеркнул, что это предложение не поможет решить проблему. Он напомнил, что ранее РАНХиГС провел исследование, в котором выяснил, что почти половина сотрудников страны — порядка 33 миллионов — выброшены в «серый» или «черный» рынки занятости. Он добавил, что в первом случае они официально получают хотя бы минимальную зарплату, то во втором — находятся в полной зависимости от своего работодателя.

«За счет черного объема занятости Пенсионный фонд ежегодно недополучает 2,5 триллиона рублей. Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь „теневым“ работникам, чтобы они обрели права? А идея повышения страховых взносов не пройдет в Госдуме, она неэффективна», — подчеркнул он.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой поддержал это предложение. Он уверен, что в нынешней экономической ситуации рост налогов не приведет ни к чему хорошему. Он добавил, что за время пандемии ожидаемая продолжительность жизни снизилась на два года, а возраст дожития до пенсии — на 10%.

«Если пандемию не остановить, дефицит ПФР в значительной степени, к сожалению, будет покрываться естественным путем: сокращением возраста дожития и повышением смертности старшего поколения», — заключил Косой.