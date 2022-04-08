Госдума нашла способ обойти санкционные запреты

Член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов нашел способ обхода санкций, который позволит России ввозить необходимые товары и не переплачивать за транзит. Он намерен внести в Госдуму поправки в закон о таможенном регулировании. Эти поправки разрешат прерывать транзит, направляющийся в третьи страны, и оставлять товары в стране. Об этом написала «Парламентская газета».

В настоящее время для получения необходимых товаров их можно ввозить через третьи страны в связи с легализацией параллельного импорта. Однако это ведет к удорожанию продукции, поскольку, даже если они следуют транзитом через РФ, их необходимо сначала доставить официальному заказчику, а затем вернуть обратно в Россию. Все это отражается на стоимости.

Чтобы снизить издержки, депутат от «Единой России» Эдуард Кузнецов предложил внести поправки в закон о таможенном регулировании, которые позволят остановить груз в пути и отдать его российской компании, которая заказала его через третью страну.

«Законопроектом предлагается предусмотреть возможность завершить транзит товара, пока он находится в процессе доставки, и поместить его на таможенный склад. Тогда можно будет поменять в документах получателя и передать груз в Россию», — пояснил парламентарий.

Конкретные требования к процедуре определит Федеральная таможенная служба. При этом контракты с партнерами, которые согласятся закупать продукцию для РФ, останутся в силе, но удастся избежать лишних расходов, поскольку получателями товара они будут только на бумаге.

Депутат полагает, что новое правило можно распространить на доставку практически любых товаров.