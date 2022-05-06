Госдума анонсировала автоматическую индексацию пенсий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии. Рост составит, предположительно, восемь-девять процентов. Заявление парламентария прозвучало в эфире телеканала «Москва 24».

По словам Бессараб, для индексации пенсий людям не потребуется ничего делать самим.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», — объяснила депутат.

Она также добавила, что точный размер увеличения выплат в настоящее время обсуждается в профильных комитетах Госдумы и правительстве страны. Повышение составит от 8% до 9%.

"Предположительно, это будет 9%», — сказала парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил депутатам проработать механизмы индексации пенсии и всех социальных пособий.

Также сообщалось, что проживающим за границей российским пенсионерам выплаты начнут проводить в рублях и зачислять на счета в российских банках. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.