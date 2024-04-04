Деньги 04 апреля 2024, 01:14 Госдолг России в 2023 году превысил 25 триллионов рублей Счетная палата: объем госдолга в 2023 году увеличился на 2,775 триллиона рублей РИА «Новости»

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Объем государственного долга России в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные следуют из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год.

«Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП», — сказано в документе.

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Внутренний долг увеличился на 10,8%, внешний долг в иностранной валюте уменьшился, а в рублевом эквиваленте увеличился.

В документе также указано, что госдолг регионов увеличился на 424,8 миллиарда рублей. Источник долга — бюджетные кредиты, которые регионы получают на инфраструктурные проекты.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что госдолг РФ находится на невысоком уровне и по итогам 2024 может составить меньше заявленных 17%.