Деньги 15 февраля 2023, 18:01 Госдолг Италии превысил 2,76 триллиона евро

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По итогам 2022 года государственный долг Италии превысил 2,76 триллиона евро. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на центральный банк страны.

«По состоянию на 31 декабря 2022 года долг сектора государственного управления составлял 2,762,5 триллиона евро. На конец 2021 года долг составил 2, 678,1 триллиона евро. Таким образом долг увеличился в 2022 году на 84,4 миллиарда евро», — сказано в сообщении Банка Италии.

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Стоит отметить, что Италия — не единственная страна, которая столкнулась с проблемой растущего государственного долга. Как сообщалось ранее, долг достиг исторического максимума в 2,771 триллиона евро еще в октябре прошлого года. Аналогичные трудности испытывают также и США.

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