Россию включили в список «горячих точек» по росту цен на продукты

Bloomberg внес Россию в список «горячих точек» мира — туда попали страны с самым резким ростом цен на продукты. Агентство подчеркнуло, что темпы увеличения стоимости продовольственных товаров в этих странах «вызывают особое беспокойство» и могут спровоцировать недовольство граждан.

Кроме России в список вошли также Индия, Бразилия, Турция и Нигерия. Агентство проанализировало данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и выяснило, что за последние шесть лет цены на продукты значительно выросли. Это связано с увеличивавшимся спросом со стороны Китая и неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, у каждой страны, которая попала в список, были свои собственные причины для такого скачка.

При этом старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Каллен Хендрикс уверен, что последствия роста цен на продукты продлятся дольше пандемии и «выйдут за ее рамки».

Агентство отметило, что в России жители еще не забыли пустые полки магазинов после распада СССР, а также поднявшиеся цены на продукты. По мнению аналитиков, очередной скачок может сильнее обострить ситуацию в обществе.