В партии Зеленского предложили ввести налог на Google и Facebook

Законопроект внес глава финансового комитета Верховной рады, депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев. В пояснительной записке он отмечает, что в нынешней ситуации зарубежные интернет-компании получают преимущество перед местными, так как не платят налоги с услуг, продаваемых на Украине.

Законы о налогообложении таких компаний уже приняты ЕС, Белоруссии, Казахстане, России и других странах, отмечает парламентарий.

Он привел статистику по России, где на налоговый учет встали Apple, Google, Microsoft, Netflix, и сотни других компаний (всего 1580 фирм). Они принесли в российский бюджет в 2017 году — 9,4 миллиарда рублей, в 2018 году — 12 миллиардов и столько же в первом квартале 2019 года.

«Слуга народа» — партия президента Украины Владимира Зеленского. Так называется популярный телесериал, в котором он снимался до прихода в политику. На выборах 21 июля 2019 года партия получила абсолютное большинство (55%) в украинском парламенте — 247 из 450 мест.