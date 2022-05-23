Головной офис Tetra Pak бросил «дочку» из России
РИА «Новости»: головной офис Tetra Pak отказался от «дочки» из России
Главное подразделение шведской компании Tetra Pak уйдет из России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской „дочкой“ и прекращает работу в России. Фактически российское подразделение сейчас работает полностью автономно от головной организации», — сказал источник.
Из-за этого возникли проблемы с заключением договоров на поставки упаковок и в работе информационных систем. Компания может печатать только упаковку, которая уже загружена, не внося изменений в дизайн. Для решения этой проблемы необходим доступ к серверу в Великобритании, но его нет. Производство, по словам собеседника агентства, может остановиться.
В марте бренд объявил о сокращении производства в России. Это не коснется только выпуска тары для жизненно важных — молока и детского питания. Компания также отказалась от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра.
Продукция компании Tetra Pak появилась на рынке России, Украины, Белоруссии и Центральной Азии около 50 лет назад, а в 1994 году было зарегистрировано дочернее подразделение — ЗАО «Тетра Пак АО». Региональные офисы представлены в Краснодаре и Минске, завод по производству упаковки — в Лобне. Постоянными партнерами и заказчиками Tetra Pak в России и Белоруссии являются более 200 предприятий пищевой промышленности. По итогам 2021 года на Европу и Центральную Азию пришлось 28% объема от общего объема продаж компании.