Головной офис Tetra Pak бросил «дочку» из России

Главное подразделение шведской компании Tetra Pak уйдет из России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской „дочкой“ и прекращает работу в России. Фактически российское подразделение сейчас работает полностью автономно от головной организации», — сказал источник.

Из-за этого возникли проблемы с заключением договоров на поставки упаковок и в работе информационных систем. Компания может печатать только упаковку, которая уже загружена, не внося изменений в дизайн. Для решения этой проблемы необходим доступ к серверу в Великобритании, но его нет. Производство, по словам собеседника агентства, может остановиться.

Источник фото: РИА «Новости»

В марте бренд объявил о сокращении производства в России. Это не коснется только выпуска тары для жизненно важных — молока и детского питания. Компания также отказалась от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра.

Продукция компании Tetra Pak появилась на рынке России, Украины, Белоруссии и Центральной Азии около 50 лет назад, а в 1994 году было зарегистрировано дочернее подразделение — ЗАО «Тетра Пак АО». Региональные офисы представлены в Краснодаре и Минске, завод по производству упаковки — в Лобне. Постоянными партнерами и заказчиками Tetra Pak в России и Белоруссии являются более 200 предприятий пищевой промышленности. По итогам 2021 года на Европу и Центральную Азию пришлось 28% объема от общего объема продаж компании.