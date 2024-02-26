Деньги 26 февраля 2024, 11:17 Головная структура Тинькофф Банка переехала с Кипра в Россию Холдинговая компания TCS Group зарегистрировалась в САР на острове Русский РИА «Новости»

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Созданная в рамках редомициляции TCS Group Holding Plc компания «ТКС Холдинг» вышла из-под юрисдикции Кипра и зарегистрировалась в специальном административном районе на острове Русский в Приморье. Об этом сообщила на своем сайте Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Акционеры кипрской TCS Group Holding Plc, головной структуры финансовой группы Тинькофф и Тинькофф Банка, в январе объявили о планах сменить государство регистрации. Центробанк зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» на Мосбирже. Спустя две недели компания перешла на новый этап редомициляции — стала резидентом САР на острове Русский.

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«Редомициляция в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов», — объяснил глава Тинькофф Станислав Близнюк.

Компания взяла на себя обязательства вложить не менее 50 миллионов рублей инвестиций. В качестве резидента САР она получит налоговые и административные льготы.

В первом полугодии 2023 года чистая прибыль TCS Group увеличилась в восемь раз. Сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно из зарубежья, за исключением Казахстана, Армении и Белоруссии.