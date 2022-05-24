Голод ждет 100 млн человек

Беднейшие страны мира пострадают от продовольственного кризиса в первую очередь. Почему он скажется не только на экономике, но и на безопасности во всем мире, рассказал «360» профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

Далее — прямая речь.

Зерно определяет цены

Обстановка на продовольственном рынке России обстоит неплохо, в отличие от мирового. С начала года цены на нем выросли на 50-55%. Последний всплеск произошел после того, как Индия закрыла вывоз своего зерна. Именно зерно — всему голова, как говорится, на продовольственном рынке. Оно определяет масштаб цен.

Серьезный рост цен не означает, что все вокруг начнут голодать. Однако есть очень небогатые страны, которые сильно зависят от международного продовольственного рынка, и у них будут проблемы. Например, Эритрея на 100% зависит от поставок, Сомали — на 90%, Конго — на 85%, Ливан и Тунис — на 50%, Ливия и Египет — на 75%.

Поставки зерна из России и Украины совокупно занимают порядка 30% мирового рынка зерна и масличных культур: 28% экспорта пшеницы, 29,4% ячменя, 15% кукурузы, 75% подсолнечного масла. Наши страны поставляют на мировой рынок около 12% потребляемых калорий. Уход этого объема по различным причинам приведет к нехорошим последствиям.

Призывы «зеленых» не актуальны

До кризиса звучали призывы природоохранных движений сокращать площади посевов ради экологии. Не думаю, что к тому же Гринпису кто-то серьезно прислушивается.

Проблема заключается в том, что есть общий фоновый рост цен на продовольствие, вызванный очень простой причиной — население планеты растет достаточно быстрыми темпами, сельское хозяйство исчерпало возможности своей интенсификации. Есть только пара стран, в том числе Россия, которые еще имеют резервы экстенсивного и интенсивного роста. Остальные работают на грани. Если выводить что-то из оборота, то цены будут расти еще быстрее.

В мире наблюдается серьезный спрос на продовольствие, и он явно превышает предложение

Это базовая причина, по ней на протяжении 10 лет цены постепенно стремились вверх.

Помимо вывода площадей из сельхозоборота эти движения также все время настаивали на использовании «зеленого» топлива, химических веществ и так далее. Сейчас в сложившейся ситуации, с моей точки зрения, наоборот нужно было бы сократить использование рапсового масла для топлива и так далее. Потому что посевные площади остро необходимы для производства продовольственной культуры.

Кризис приведет к голоду

Нехватка продовольствия — совсем не безобидная ситуация. Сегодня в мире по расчетам ООН 1,5 миллиарда человек испытывает проблемы с продовольствием. На грани голода находятся 250 миллионов человек.

Если сегодняшний кризис каким-то образом не разрешится, к ним добавится еще 100 миллионов человек и, соответственно, 150 миллионов человек будут испытывать уже не проблемы с продовольствием, а окажутся в ситуации абсолютного голода.

На одной чаще весов эта ситуация, на другой — желания «зеленых».

Вопрос безопасности

Параллельно с продовольственным происходит серьезный системный экономический кризис. С гуманитарной точки зрения единственная разница в этой ситуации заключается в том, что когда в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и других подобных странах вырастут цены, население «поскрипит» и вытащит запасы из карманов, бедным людям окажут помощь. А беднейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки не смогут этого сделать.

Представьте себе повышение цен на 60%. Жители Египта получали порядка 40% калорий из хлеба. При их возможностях — минус 30% этих калорий, это не будет способствовать здоровью населения и социальной стабильности в стране.

Если в проблемных регионах мира начнутся волнения, они распространятся и в другие места. Поэтому продовольственный кризис — вопрос не только экономики, но и безопасности.