    22 июня 2020, 22:39

    Голикова рассказала о шагах правительства по повышению МРОТ

    Анатолий Минкин

    Основной целью правительства России является повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). На сегодняшний день этот показатель все еще недостаточен. Как сообщил ТАСС, об этом в интервью программе «Познер» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
    Голикова рассказала о шагах правительства по повышению МРОТ

    Она напомнила, что принцип расчета по определению минимального размера оплаты труда долгое время не менялся. Только в 2017 году, наконец, приняли решение об увеличении этой суммы и начали делать первые шаги в этом направлении. Однако даже принятых решений пока недостаточно, но власти не думают останавливаться.

    «Это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению МРОТ», — заявила Татьяна Голикова.

    Она отметила, что благодаря таким действиям за четыре года уровень бедности в стране можно снизить в два раза. Эту задачу Голикова назвала основной национальной целью к 2024 году. Большинство решений по этому вопросу направлены прежде всего на семьи с детьми.

    В этом году минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублей в месяц. Каждый регион устанавливает дополнительные надбавки.

    Еще в 2018 году президент России Владимир Путин потребовал повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума и в два раза сократить число бедных.

    В ходе обсуждения поправок в Конституцию российский лидер отметил, что в основном законе страны нужно обязательно прописать норму об индексации МРОТ, чтобы ни у кого из региональных властей не было причин отказываться от повышения, объясняя это проблемами с бюджетом и другими приоритетами.