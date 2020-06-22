Голикова рассказала о шагах правительства по повышению МРОТ

Она напомнила, что принцип расчета по определению минимального размера оплаты труда долгое время не менялся. Только в 2017 году, наконец, приняли решение об увеличении этой суммы и начали делать первые шаги в этом направлении. Однако даже принятых решений пока недостаточно, но власти не думают останавливаться.

«Это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению МРОТ», — заявила Татьяна Голикова.

Она отметила, что благодаря таким действиям за четыре года уровень бедности в стране можно снизить в два раза. Эту задачу Голикова назвала основной национальной целью к 2024 году. Большинство решений по этому вопросу направлены прежде всего на семьи с детьми.

В этом году минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублей в месяц. Каждый регион устанавливает дополнительные надбавки.

Еще в 2018 году президент России Владимир Путин потребовал повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума и в два раза сократить число бедных.

В ходе обсуждения поправок в Конституцию российский лидер отметил, что в основном законе страны нужно обязательно прописать норму об индексации МРОТ, чтобы ни у кого из региональных властей не было причин отказываться от повышения, объясняя это проблемами с бюджетом и другими приоритетами.