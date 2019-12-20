Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей

Разница в окладах врачей объясняется тем, что им по-разному насчитывают зарплаты. Об этом заявила заместитель главы правительства России Татьяна Голикова.

Между окладами врачей в регионах есть разница, признала вице-премьер. Это связано с тем, что их оклады устанавливают как на уровне субъекта федерации, так и на уровне руководителя медицинской организации. Вместе с тем на периферии не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам. Эти рекомендации формируют в Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве, а потом направляют на места, объяснила вице-премьер.

«Полномочия по установлению оплаты труда отданы в субъекты, и там они устанавливаются на различных уровнях: уровень субъекта, уровень руководителя медицинской организации, коллективный договор», — добавила Голикова. Ее слова привел ТАСС.

По словам Голиковой, в ряде регионов рекомендации правительственной комиссии не выдерживают. Разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона, связана с различными порядками установления зарплат.

Как напомнила вице-премьер, президент России Владимир Путин ранее уже подчеркивал необходимость единообразия в формировании структуры оплаты труда. В этой связи будут внесены поправки в Трудовой кодекс России, а к сентябрю 2020 года вопрос будет окончательно урегулирован.

Президент России в ходе состоявшейся 19 декабря большой пресс-конференции призвал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда. Речь шла об окладах рядовых и главных врачей.