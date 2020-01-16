Годовой убыток клубов РПЛ составил €56 млн

Совокупная выручка клубов РПЛ за год составила 752 миллиона евро (51,5 миллиарда рублей). Это шестой показатель в Европе, лидером является английская премьер-лига с выручкой 5,4 миллиарда евро (383,5 миллиарда рублей).

Лишь семь российских команд показали прибыль по итогам года. При этом на зарплаты клубы высшего дивизиона потратили 527 миллионов евро (36 миллиардов рублей), заняв по этому показателю шестое место в Европе.

Активы клубов Российской премьер-лиги за 2018 год выросли на 13% — до 984 миллиона евро (67,4 миллиарда рублей). Это обеспечило лиге седьмое место в Европе — перед высшими дивизионами Англии (11,17 миллиарда евро), Испании (5,35 миллиарда евро), Италии (4,85 миллиарда евро), Германии (3,78 миллиарда евро), Франции (3,33 миллиарда евро) и Португалии (1,6 миллиарда евро).

За 2018 год клубы РПЛ получили от УЕФА 97 миллионов евро (6,6 миллиарда рублей). На столичный ЦСКА пришлась почти половина этой суммы — 43 миллиона евро (2,9 миллиарда рублей).