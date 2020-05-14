Годовой отчет Банка России за 2019 год отправили в Госдуму
В Госдуму был направлен годовой отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщило RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В отчете отражены приоритеты и решения, которые принимал Банк России, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность, развитие финансового рынка страны.
Сообщается, что в прошлом году было замечено замедление инфляции. Благодаря этому Банк смог снижать ключевую ставку. По итогам года рост потребительских цен составил 3%.
«Укрепилась устойчивость банковского сектора: заметно сократился объем отзывов лицензий у банков, были завершены санации банков через Фонд консолидации банковского сектора», — говорится в регуляторе.