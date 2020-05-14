Годовой отчет Банка России за 2019 год отправили в Госдуму

В отчете отражены приоритеты и решения, которые принимал Банк России, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность, развитие финансового рынка страны.

Сообщается, что в прошлом году было замечено замедление инфляции. Благодаря этому Банк смог снижать ключевую ставку. По итогам года рост потребительских цен составил 3%.

«Укрепилась устойчивость банковского сектора: заметно сократился объем отзывов лицензий у банков, были завершены санации банков через Фонд консолидации банковского сектора», — говорится в регуляторе.