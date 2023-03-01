Деньги 01 марта 2023, 21:58 Годовая инфляция в России замедлилась Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась до 11,01% РИА «Новости»

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Инфляция в России в годовом выражении демонстрировала замедление 27 февраля. Она снизилась до 11,01% с 11,36% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития о текущей ценовой ситуации.

«На неделе с 21 по 27 февраля 2023 года цены снизились на 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%», — отмечено в документе.

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Основной вклад в замедление инфляции внесло удешевление продовольственных товаров (-0,10% после роста на 0,11%). Также дефляцию зафиксировали в секторе услуг (-0,09%) на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году инфляция составит 5,5%. В планах ведомства в апреле внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы

Совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Отмечалось, что ЦБ намерен ориентироваться на динамику инфляции. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут принимать, опираясь на ожидаемую динамику инфляции.