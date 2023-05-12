Деньги 12 мая 2023, 23:21 Годовая инфляция в России замедлилась до 2,32% Минэкономразвития: годовая инфляция в России опустилась до 2,31% впервые за три года Pxhere

Читать 360tv в

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась с 2,42% со 2 мая до 2,32% 10 мая. Такие данные следуют из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Документ размещен на сайте министерства.

«За период с 3 по 10 мая 2023 года рост цен отсутствовал. Год к году инфляция снизилась до 2,32%», — указано в документе.

Реклама

Это значение стало минимальным с февраля 2020 года. Тогда инфляция составила 2,3%.

С 3 по 10 мая цены на продовольственные товары опустились на 0,06%, указало министерство. Это произошло на фоне ускорения снижения стоимости плодоовощной продукции и замедления роста цен на остальные продовольственные товары.

Инфляция в России стабилизируется в 2024 году, внутренний валовый продукт — в 2025-м после небольшого отката. Обновленный прогноз развития экономики сделали аналитики Центробанка в очередном ежеквартальном докладе о денежно-кредитной политике России.

Импульс для перестройки экономики дали ограничения, но этот эффект исчерпает себя в 2024 году. Если сначала рост обеспечила максимальная загрузка производства, а после потребительский спрос, то через год его поддержат сделанные за два года инвестиции.