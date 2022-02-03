Годовая инфляция в России в конце января ускорилась до 8,82%

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 28 января на уровне 8,82% против 8,64% на 21 января. Об этом сказано в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации».

«Сдерживающее влияние на отчетной неделе оказало снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (0,14% после 0,18%) и замедление инфляции в секторе туристических и регулируемых услуг (0,12% после 0,16%)», — процитировал «Интерфакс» фрагмент из отчета Минэкономразвития.

В сообщении также указывается, что при этом цены на продукты питания увеличились на 0,31%. Это произошло за счет удорожания плодоовощной продукции (1,14%) и других продуктов питания (0,19%).

«В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82% г/г», — оценило Минэкономразвития. Также в сообщении добавлено, что «оценка может быть уточнена после выхода отчетных данных за январь 2022 года».

В период с 24 по 30 января стоимость бензина в России выросла в среднем на девять копеек. Цена топлива составила 50,61 рубля за литр, сообщил Росстат. При этом снижение стоимости топлива отметили в Карелии и Чечне. Там показатели упали на 0,3%. В Москве цены на бензин, наоборот, стали больше на 0,2%. За неделю объем производства топлива в стране вырос на 2,3%.