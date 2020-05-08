Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

По данным Росстата, инфляция в апреле составила 0,8% по сравнению с мартовским показателем 0,6%. В годовом выражении она увеличилась до 3,1%. Ведомство отметило рост потребительских цен на 1% в 34 субъектах России.

В отчете Росстата указано, что повышение цен особо затронуло Ингушетию, Калмыкию, Чувашию и Севастополь — цены выросли на 1,5-1,6%. Продукты питания подорожали за месяц на 3-3,4%. В Москве и Санкт-Петербурге на 0,4% и 0,7% соответственно.

Рост цен на продукты в апреле был обусловлен повышением стоимости плодоовощной продукции. Лимоны подорожали в 2,5 раза, репчатый лук — на 49,9%, чеснок — на 25,7%.

В апреле заметно подорожали медикаменты и медицинские товары. На 3,2% увеличилась стоимость флэш-накопителей USB, на 1,5% выросла стоимость холодильников, микроволновок и электрочайников. На 1% уменьшилась цена смартфонов, на 0,2-0,5% — стоимость наручных часов, отдельных видов одежды и обуви.

Источник фото: Росстат

За месяц заметно возросла стоимость авиаперелетов эконом-классом — на 5,7%. Цена билетов в плацкартных вагонах выросла на 0,2-0,4%, в купейных вагонах она снизилась на 3,6-4,3%. Проезд на такси подорожал на 1,2%.

24 апреля Банк России на фоне пандемии коронавирусной инфекции пересмотрел базовый сценарий прогноза и понизил ключевую ставку до 5,5%. На следующем совете директоров, которое состоится 19 июня, будет решено, нужно ли ее снижать и дальше.