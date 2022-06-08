Годовая инфляция в России снова замедлилась

Инфляция в России в годовом выражении снова замедлилась, сообщили в Минэкономразвития. По данным на 3 июня, она составляет 17,02% — на прошлой неделе показатели достигали 17,35%.

Об этом сообщили в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«В июне тенденция сохранилась — за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 г. зафиксирована околонулевая ценовая динамика (-0,01% после 0,00% неделей ранее). В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02% в годовом выражении», — сказано в обзоре.

В ведомстве отметили, что на замедлении сказались не только сезонные факторы, но и укрепление рубля, а также коррекция цен в условиях снижения потребительской активности.