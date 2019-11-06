Годовая инфляция опустилась до 3,8% в октябре

В сентябре годовая инфляция составляла 4%. Ее замедление на 0,2% связано с тем, что в октябре у потребительских цен были более низкие темпы роста. За весь месяц стоимость увеличилась на 0,1%, что в четыре раза меньше прошлогодний показателя — в октябре 2018 года он составил 0,4%.

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В Росстате отметили, что цены на продовольственные товары в прошлом месяце поднялись на 4,6% в годовом выражении. Сильнее всего подорожала гречка — ее стоимость увеличилась более чем на 7,3% по сравнению с показателем 2018 года.

Ранее сайт kp.ru рассказал о том, что в Министерстве экономического развития спрогнозировали падение инфляции до 3,2% к концу текущего года. В то же время заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает, что показатель может снизиться до 2,8%.

Аналитики ЦБ РФ предполагают, что инфляция займет промежуточную позицию и снизится до 3%. Это произойдет из-за дезинфляционных действий финансовых госструктур, а также в связи с уходом эффекта от повышения ставки НДС. В результате к целевому показателю в 4% удастся вернуться лишь к концу 2020 года.