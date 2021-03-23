Показатель госрасходов России за 2020 год стал рекордным

В 2020 году расходы консолидированного бюджета России достигли 42,15 триллиона рублей. Чуть более половины из них пришлось на федерального бюджет. Показатель стал рекордным за постсоветскую историю страны.

Оценку расходов предоставил ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский, сообщил сайт РБК. Он учел данные по федеральному бюджету, регионам с муниципалитетами и трем внебюджетным фондам.

По сравнению с 2019 годом, федеральные расходы в прошлом году выросли на 25%. На фоне дополнительных антикризисных трат правительства они увеличились минимум на 2,9 триллиона рублей, полагают в Счетной палате.

На 15% выросли консолидированные бюджеты регионов. По данным Федерального казначейства, произошло это в основном за счет увеличения расходов на здравоохранение.

В итоге расширенные государственные расходы России в 2020 году составили 42,15 триллиона рублей. На расходы федерального бюджета ушло чуть более половины от этой суммы — 54%. В 2019 году показатель находился на уровне 49%. Почти на пять процентных пунктов, чем в среднем за 2011–2019 годы, поднялась планка расширенных госрасходов в процентном отношении к ВВП — до 39,5%.

Если сравнивать относительные расходы всей бюджетной системы за постсоветский период, то они были выше только в кризисном 2009 году. Тогда в процентном отношении к ВВП они достигли 41,4%.

В Институте переходных экономик Банка Финляндии заметили, что из-за антикризисной поддержки экономики расходы России поднялись почти до 40% ВВП. Уровень специалисты отметили как рекордный.

Ожидается, что с 2021 года госрасходы начнут постепенно приходить в норму. Процесс будет идти на фоне восстановления экономической активности.