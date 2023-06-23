23 июня 2023, 03:51
Gloria Jeans выплатит по миллиону рублей некоторым своим сотрудникам
Gloria Jeans выплатит по одному миллиону рублей проработавшим более 10 лет сотрудникам
Компания Gloria Jeans приняла решение выплатить по одному миллиону рублей всем своим сотрудникам, проработавшим более 10 лет. Это коснется и пенсионеров, написало РИА «Новости» со ссылкой на письма председателя совета директоров Владимира Мельникова.
Выплату произведут после вычета налогов. Ее получат все, независимо, в какой стране, юрлице и подразделении находится сотрудник. Те, кто проработал более 10 лет и вышел на пенсию, тоже получат деньги.
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По миллиону получат 2527 человек, что составляет порядка 17% от всех сотрудников компании. В одном из писем Мельников уточнил, что эти деньги — не премия и не подарок. Как и не мотивация или справедливость.
«Эти выплаты — мой долг перед теми людьми, кто подарил „Глории“ 10 и больше лет своей жизни. Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом публично», — признался председатель совета директоров компании.
Те, кто получил деньги, уточнил Мельников, «когда-то сделали Gloria Jeans дорогой подарок», и сейчас настало время вернуть людям «долг».
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