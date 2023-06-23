Деньги 23 июня 2023, 03:51 Gloria Jeans выплатит по миллиону рублей некоторым своим сотрудникам Gloria Jeans выплатит по одному миллиону рублей проработавшим более 10 лет сотрудникам РИА «Новости»

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Компания Gloria Jeans приняла решение выплатить по одному миллиону рублей всем своим сотрудникам, проработавшим более 10 лет. Это коснется и пенсионеров, написало РИА «Новости» со ссылкой на письма председателя совета директоров Владимира Мельникова.

Выплату произведут после вычета налогов. Ее получат все, независимо, в какой стране, юрлице и подразделении находится сотрудник. Те, кто проработал более 10 лет и вышел на пенсию, тоже получат деньги.

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По миллиону получат 2527 человек, что составляет порядка 17% от всех сотрудников компании. В одном из писем Мельников уточнил, что эти деньги — не премия и не подарок. Как и не мотивация или справедливость.

«Эти выплаты — мой долг перед теми людьми, кто подарил „Глории“ 10 и больше лет своей жизни. Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом публично», — признался председатель совета директоров компании.

Те, кто получил деньги, уточнил Мельников, «когда-то сделали Gloria Jeans дорогой подарок», и сейчас настало время вернуть людям «долг».

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