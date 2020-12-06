Главврача российской больницы арестовали за миллионные взятки
Об этом сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Забайкалью.
«Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении Шальнева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.
По версии следствия, главный врач больницы пользовался своими полномочиями, чтобы получать взятки от руководителя коммерческой организации. Речь идет о так называемых откатах за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Правоохранителям известно, что Шальнев получил в качестве взяток более 13 миллионов рублей.
В сообщении уточнили, что следователи возбудили уголовное дело по материалам регионального управления ФСБ. Подозреваемого задержали, когда он находился в Сочи, и доставили в Читу. Правоохранители провели обыски в его кабинете и квартире. Расследованием занимаются следователи четвертого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.