Деньги 22 августа 2023, 12:44 Главу ВТБ выдвинули кандидатом в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации Правительство России выдвинуло 13 кандидатов в совет директоров ОСК Alexander Kulebyakin/Global Look Press

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Правительство России утвердило список из 13 кандидатов в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. В их числе президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, сообщил ТАСС.

Распоряжение о выдвижении кандидатов подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В список тех, кто сможет представлять интересы России в совете директоров ОСК, включили 13 имен. В их числе Андрей Костин и первый зампред ВТБ Андрей Пучков.

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ОСК учредили в 2007 году. Она стала крупнейшей судостроительной компанией страны, на счету которой 80% гражданских и военных заказов. Президент России Владимир Путин передал контрольный пакет акций в руки ВТБ. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов объяснил «Известиям», что причиной стали финансовые и управленческие проблемы. По его словам, большинство площадок холдинга работали в убыток.