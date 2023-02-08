Деньги 08 февраля 2023, 10:21 Главред Гусев объяснил предложение сократить количество машино-мест в новостройках

Читать 360tv в

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил сократить количество обязательных машино-мест в новостройках. Главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев рассказал, с чем связано подобная инициатива, написала радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, довольно часто возникает ситуация, когда покупатели приобретают жилье без машино-места, так как цена на них остается довольно высокой. Из-за этого девелоперы терпят серьезные убытки. Подобная инициатива вице-премьера связана с желанием облегчить им жизнь.

Реклама

«Первое — облегчение жизни девелоперам, второе — количество автомобилей растёт, несмотря ни на что. Строить каждый дом с подземным этажом на каждую семью практически невозможно. Люди экономят деньги, покупая квартиру, не покупая машино-места», — рассказал Гусев.

Реклама