Деньги 13 марта 2023, 14:12 Главный ярмарочный дом Нижнего Новгорода может появиться на купюре в 1000 рублей

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В Telegram-канале Нижегородской ярмарки появилось сообщение о том, что на купюре номиналом в 1000 рублей могут напечатать Главный ярмарочный дом Нижнего Новгорода. Об этом написал сайт vremyan.ru.

Новые банкноты будет презентованы Центробанком летом 2023 года. Помимо 1000 рублей, россиянам представят и банкноту номиналом в 5000 рублей.

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В сообщении Telegram-канала говорится, что Центральный банк также рассматривает варианты Нижегородского кремля, Чкаловской лестницы и здания Госбанка.

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