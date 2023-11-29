Деньги 29 ноября 2023, 11:44 Главный акционер СДЭК решил избавиться от своей доли в российском бизнесе «Ведомости»: основатель СДЭК Гольдорт запланировал продать свою долю в компании Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

Основатель и мажоритарный акционер оператора СДЭК Леонид Гольдорт начал поиск покупателя своей доли в ООО «СДЭК-глобал». Об этом сообщило издание «Ведомости».

Гольдорт решил продать свою долю в компании из-за переезда в Израиль. По информации издания, он провел переговоры с Совкомбанком, Qiwi, АФК «Система» и «Тинькофф банком». Источник газеты отметил, что интерес к сделке по продаже доли в СДЭК также проявили Сбербанк, «Делимобиль» и «Почта России».

Реклама

В беседе с изданием Гольдорт заявил, что СДЭК «открыта к стратегическим партнерствам», но отказался подтвердить продажу своей доли в компании.

Ранее первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский указал на высокую эффективность финансовой организации за первую половину 2023 года, сообщил RT. Он назвал выдающимся результатом прибыль, которая составила 52 миллиарда рублей.

Ранее «Ведомости» анонсировали возможную сделку между ПАО «Газпром» и Aurus. Газовая компания планировала приобрести долю в производстве автомобилей.