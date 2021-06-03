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    03 июня 2021, 14:46

    Главное — авторитет рубля. Экономист объяснил, почему России выгодно отказаться от доллара в ФНБ

    Анастасия Калинина, Дарья Новая, Дмитрий Толокевич

    Доллар играет роль мировой резервной валюты. Большое количество операций в долларах помогают США чувствовать себя лучше. Поэтому Минфин решил изменить структуру ФНБ и отказаться от валюты. Об этом «360» рассказал заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, профессор Андрей Марголин.

    Главное — авторитет рубля. Экономист объяснил, почему России выгодно отказаться от доллара в ФНБ

    «Если огромное количество стран мира предъявляют спрос на доллары для осуществления своих международных расчетов, доллар играет роль мировой резервной валюты, чем большая доля операций в долларах совершается, тем США чувствуют себя лучше», — объяснил Марголин.

    Задача России заключается в том, чтобы не помогать им в этом деле, а максимально уменьшать долю доллара в структурах наших золотовалютных резервов.

    «Мы это уже сделали. Пару лет назад у нас было более 100 миллиардов долларов этих самых облигаций, а сейчас их меньше 10. То есть мы это делаем очень правильно. Соответственно, параллельно этому нужно, чтобы рубль становился все более признаваемой и устойчивой валютой, чтобы его авторитет рос», — подчеркнул эксперт.

    По его словам, это будет зависеть от того, как у нас будут проходить экономические реформы и насколько успешны мы будем на этом пути. При этом он добавил, что долларовая инфраструктура многолика. Эксперт привел в пример традиционные правила международных расчетов в области приобретения.

    Министр финансов РФ Антон Силуанов сегодня заявил, что после отказа от доллара доля евро возрастет до 40%, доля юаня — 30%, золота — 20%, фунтов и иен — по 5%.