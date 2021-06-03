Доллар играет роль мировой резервной валюты. Большое количество операций в долларах помогают США чувствовать себя лучше. Поэтому Минфин решил изменить структуру ФНБ и отказаться от валюты. Об этом «360» рассказал заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, профессор Андрей Марголин.

«Если огромное количество стран мира предъявляют спрос на доллары для осуществления своих международных расчетов, доллар играет роль мировой резервной валюты, чем большая доля операций в долларах совершается, тем США чувствуют себя лучше», — объяснил Марголин.

Задача России заключается в том, чтобы не помогать им в этом деле, а максимально уменьшать долю доллара в структурах наших золотовалютных резервов.

«Мы это уже сделали. Пару лет назад у нас было более 100 миллиардов долларов этих самых облигаций, а сейчас их меньше 10. То есть мы это делаем очень правильно. Соответственно, параллельно этому нужно, чтобы рубль становился все более признаваемой и устойчивой валютой, чтобы его авторитет рос», — подчеркнул эксперт.

По его словам, это будет зависеть от того, как у нас будут проходить экономические реформы и насколько успешны мы будем на этом пути. При этом он добавил, что долларовая инфраструктура многолика. Эксперт привел в пример традиционные правила международных расчетов в области приобретения.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сегодня заявил, что после отказа от доллара доля евро возрастет до 40%, доля юаня — 30%, золота — 20%, фунтов и иен — по 5%.