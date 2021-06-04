Группа компаний «БАТ Россия» инвестирует почти четыре миллиарда рублей в производство никотиносодержащей продукции со сниженным риском. Соглашение о сотрудничестве подписано с администрацией Санкт-Петербурга на ПМЭФ.

Гендиректор субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Группы «БАТ» Фарук Енер рассказал в интервью «360», что из-за пандемии 2020 год у компании был довольно тяжелым. Однако бизнес показал высокую стабильность как со стороны производственных процессов, так со стороны дистрибуции.

«Здесь, в Санкт-Петербурге, у нас одна из лучших производственных площадок, <…> очень мощная сеть дистрибуции. Именно поэтому мы смогли наращивать наш бизнес даже в 2020 году. Несмотря на все ограничения, связанные с ковидом и пандемией, мы увидели определенные продолжающиеся тренды в течение 2020 года. Так, например, потребители переключаются с традиционных сигарет на новые категории, такие как системы нагревания табака. И пандемия на это не повлияла», — пояснил предприниматель.

Енер пояснил, что у компании есть свой бренд для систем нагревания табака — glo™. Он стал самым растущим в своей категории в 2020 году. Поэтому минувший год для группы «БАТ» оказался очень успешным.

После подписания соглашения с правительством Санкт-Петербурга на ПМЭФ «БАТ Россия» в течение двух лет инвестирует 3,7 миллиарда рублей в локализацию высокотехнологичного производства табачных стиков для системы нагревания табака glo™. Это оригинальная технология «БАТ» с потенциально меньшим риском для здоровья.

«На глобальном уровне у нашей компании принята стратегия A Better Tomorrow — по созданию лучшего будущего. Наша главная цель в ней — снизить вред от потребления табака. Один из способов достичь этой цели в России — наращивать потребителей в новых категориях и переключать их с традиционных сигарет», — заметил Енер.

Источник фото: телеканал «360»

Россию он назвал одним из ключевых рынков с точки зрения развития систем нагревания табака. В предыдущие годы «БАТ Россия» уже инвестировала около четырех миллиардов рублей в развитие систем нагревания табака на территории РФ. В ближайшие два года инвестиции компания планирует удвоить - и в дальнейшем только преумножать вложение средств в развитие новых продуктов.

Санкт-Петербург и наша фабрика в Санкт-Петербурге – это один из ключевых активов для нас. Мы четыре года назад здесь запустили производство. И это был один из первых заводов, который начал производить стики для систем нагревания табака Фарук Енер гендиректор субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Группы «БАТ»

Енер обратил внимание на результаты множества международных и российских исследований: они показывают, что новая продукция несут значительно меньший риск, чем традиционные сигареты.

«В мире сегодня около одного миллиарда потребителей традиционных сигарет, и эти новые продукты — шанс для них переключиться максимально на альтернативу, которая значительно менее вредна по сравнению с традиционными продуктами», — пояснил Енер.

По его словам, из 38 миллионов потребителей табака в России порядка четырех миллионов уже выбрали для себя системы нагревания табака.

«Мы абсолютно уверены, что данная продукция и спрос на нее лишь продолжат расти. Российские потребители заинтересованы в развивающихся технологиях», — сказал бизнесмен.

Он выразил уверенность, что в итоге появятся новые версии уже существующих устройств, как было, например, со смартфонами.

«Они появились около 15-20 лет назад и впоследствии с каждым годом совершенствовались, становились более технологичными и пополнялись новыми функциями. Мы верим, что с новыми никотиновыми продуктами будет такая же тенденция», — подчеркнул Гендиректор субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Группы «БАТ».

20 лет назад, когда Фарук Енер только пришел на предприятие, оно было «сугубо табачным». Теперь категорий бизнеса несколько, с рядом различных никотиновых продуктов. Среди них есть вейпы, системы нагревания табака и никотиновые пэки. В развитие данных категорий «БАТ» сейчас инвестирует большое количество денег.

Именно поэтому я уверен, что больше не работаю исключительно на табачную компанию. Я работаю на мультикатегорийный бизнес. Суть нашей стратегии A Better Tomorrow как раз в этом и состоит: мы заботимся не только о положительном имидже, но и положительном вкладе нашего бизнеса в общество и в окружающую среду Фарук Енер. гендиректор субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Группы «БАТ».

«У нас сильный мультикатегорийный портфель, и мы всегда ищем инновации. Именно поэтому я уверен, что „БАТ“ продолжит свое существование и через 50, и через 100 лет», — сказал Енер.

Рост рынка нелегальных сигарет в России он счел большой проблемой для рынка и задался вопросом, как он будет развиваться дальше.

«Сможет ли снизиться нелегальный рынок, на мой взгляд, повлияют два ключевых фактора. Первый — это, конечно же, акциз. В зависимости от того, как будет меняться акциз на традиционные сигареты, так и будет развиваться нелегальный рынок. Поскольку важно гармонизировать акцизы на территории стран ЕАЭС», — пояснил бизнесмен, добавив, что важную роль играет и работа правоохранительных органов.

Енер выразил уверенность в том, что Россия является сильной страной, где проблемы умеют решать «быстро и очень четко».

«Поэтому, если взять во внимание два предыдущих пункта, я уверен, мы сможем снизить количество нелегальной торговли», — заключил он.

С момента появления группы «БАТ» на отечественном рынке компания инвестировала в российскую экономику порядка 1,5 миллиарда долларов. Сотрудничество «БАТ Россия» и Санкт-Петербурга вносит ощутимый вклад в экономику города и всего региона: за 2020 год АО «БАТ-СПб» перечислила 11,1 миллиарда рублей в городские бюджеты всех уровней, а «БАТ Россия» в бюджет Российской Федерации — 181,9 миллиарда рублей в виде налогов.

«БАТ Россия» является ведущим рынком для субрегиона Россия, Центральная Азии и Белоруссия, объединяющего девять стран. На фабрике в Санкт-Петербурге работают более 500 человек, а в 2021 году в рамках расширения инвестиционных планов на работу примут еще 36 сотрудников. Компания получила звание ведущего работодателя России 2020 года, успешно завершив сертификацию по международной системе Top Employer.