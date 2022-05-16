Глава White Rabbit рассказал, кто займет место главы McDonald’s

Владелец ресторана White Rabbit Борис Зарьков рассказал, кто может стать главой McDonald’s. Об этом сообщил NEWS.ru.

McDonald’s решил продать все свои рестораны российскому бизнесмену, который сможет управлять этим бизнесом под другим брендом. Эксперт пояснил, что сейчас в стране проблематично найти человека, который сможет управлять сетью.

«Вопрос не в том, у кого есть деньги, а кто сможет всем этим управлять. Я хочу отметить, что, по моему мнению, такой махиной в нашей стране сможет управлять только Александр Колобов», — отметил он.