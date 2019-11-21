  • Глава ВТБ выступил перед инвесторами в образе Дамблдора

    21 ноября 2019, 00:10

    Кирилл Фролов

    Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджеры банковской группы открыли вечерний прием инвестфорума «Россия зовет!» в образе героев книг о Гарри Поттере. Костин изображал директора школы Хогвардс Альбуса Дамблдора, Гарри Поттером был первый зампредправления Юрий Соловьев.
    Глава ВТБ выступил перед инвесторами в образе Дамблдора

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    Рона Уизли сыграл руководитель «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а Гермиону Грейнджер — старший вице-президент банка ВТБ Елена Колесник.

    По сюжету, как сообщил РБК, топ-менеджеры прибыли в Хогвартс-сити, в котором есть факультеты Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф.

    «Осторожно — не попадите в санкционную турбулентность!» — предупреждали героев сюжета.

    Костин представился собравшимися главой Хогвартс-сити Андреем Дамблдоровичем. Главным злодей был объявлен Доллар-Де-Морт.

    ВТБ ежегодно проводит тематические приемы в рамках инвестфорума. В прошлом году прием проходил в стиле «Звездных войн», в 2017-м — в стиле 1950-х.