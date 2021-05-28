Глава ВТБ сравнил идею ограничить выдачу кредитов с работой зэков на БАМе

Глава ВТБ Андрей Костин раскритиковал предложение разрешить ЦБ РФ ограничивать выдачу банками кредитов при рисках чрезмерной закредитованности граждан. Он сравнил это с работой заключенных на БАМе.

Костин пояснил, что такое предложение создает прецедент перехода от экономических методов регулирования к жестко административным. И это, по его словам, очень пугает, сообщила «Российская газета».

«И вообще, лиха беда начало. <…> ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят — хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране», — сказал Костин на съезде Ассоциации банков России.

Глава ВТБ добавил, что это сравнение может показаться не совсем адекватным. Но ему все же хотелось бы, что Банк России в большей степени опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много.

По данным ЦБ РФ, долговая нагрузка россиян по состоянию на 1 апреля обновила максимум и составила 11,9%. В связи с этим регулятор предложил с 1 июля повысить надбавки к коэффициентам риска по новым потребительским кредитам, а с 1 августа — по новым ипотечным кредитам с первым взносом менее 20% стоимости жилья. Таким образом, банкам станет менее выгодно кредитовать граждан с высокой долговой нагрузкой.