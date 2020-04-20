Глава ВТБ: российские банки могут потерять из-за пандемии 2,5 трлн рублей

Самый пессимистичный сценарий, который спрогнозировал Костин, — 2,5 триллиона рублей. Речь идет о потенциальных кредитных потерях тех предприятий, которые столкнулись с экономическими трудностями из-за коронавируса.

Глава ВТБ рассказал, что банки выдали кредитов на три триллиона рублей отраслям, которые уже признаны пострадавшими от пандемии. Еще полтора триллиона рублей выделено организациям в сфере повышенного риска. Возможно, что в ближайшее время эти компании не смогут погасить платежи по кредитам, и тогда банки понесут убытки, заявил Костин.

Ранее стало известно, что 14 российских банков будут выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу. Мера поддержки коснется тех отраслей, которые пострадали из-за коронавируса. В кредитных организациях уже одобрено более 2,5 тысячи заявок.