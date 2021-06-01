Глава ВТБ посчитал нереальным отключение России от системы SWIFT

Руководитель банка ВТБ Андрей Костин считает, что отключения России от системы SWIFT не будет. Ведь у Соединенных Штатов есть другие инструменты, чтобы нанести удар по российскому финансовому сектору.

«Я не верю в отключение SWIFT, потому что, чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, и этот вопрос требует участия европейских правительств. Зачем это американцам? У них есть свой инструмент», — сказал Костин в интервью РБК.

Костин напомнил, что США уже отключали российские банки и иранские банки от долларовых расчетов «с введением вторичных санкций в отношении европейских банков».

Глава ВТБ пояснил, что имеет в виду отключение европейских банков от американской системы. По его словам, Штаты чуть этого не сделали с французскими банками, «когда были претензии по нарушению санкций в отношении России».

«Я никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность ни в 2014-м, ни 2018-м, ни в 2021 году», — резюмировал глава ВТБ.

Европарламент ранее принял резолюцию по России с призывами к санкциям против Росатома, «Северного потока — 2», «русских олигархов» и выступил за отключение РФ от системы SWIFT в случае «вторжения на Украину».