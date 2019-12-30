Глава ВНИИ рассказал о трендах на рынке труда

Платыгин подчеркнул, что сотрудники постепенно уходят из производственного сектора в сферу услуг.

«Растет занятость в финансах, гостиничном бизнесе, в сферах научных разработок и исследований, транспорта и связи, организации досуга, в культуре, спорте. И в то же время происходит уменьшение количества занятых в сельском хозяйстве и производственном секторе», — уточнил глава ВНИИ.

Таким образом, по его словам, «на российском рынке труда увеличивается дефицит квалифицированной рабочей силы, прежде всего квалифицированных рабочих». Платыгин предположил, что в близком будущем конкуренция за квалифицированные кадры в сфере производства вырастет.

«При этом большинство работодателей, по данным опросов, говорят о несоответствии квалификации потенциального работника предъявляемым требованиям. А более половины участвовавших в нашем исследовании выпускников профессиональных учебных заведений, в свою очередь, отмечали нехватку рабочих мест в соответствии с полученной квалификацией. Еще 18% заявили о несоответствии предлагаемой работодателем зарплаты своим ожиданиям», — объяснил он.

Платыгин посоветовал обратить внимание на трудовую мобильность, чтобы решить проблему дисбаланса.

«Самый высокий потенциал межотраслевой мобильности в сферах торговли и строительства. Это традиционно те сферы деятельности, которые принимают работников из других отраслей. Смену места жительства в большей степени рассматривают для себя молодые люди, которые не состоят в браке. С появлением детей потенциал трудовой мобильности существенно сокращается. В основном эти люди заняты в молодежных секторах — IT, страхование, финансы», — рассказал гендиректор ВНИИ.

По мнению Платыгина, в настоящее время в России активно развивается нестандартная занятость.

«Новые технологии, цифровизация содействуют более широкому ее распространению. Это платформенный труд, аутсорсинг, дистанционная занятость, портфельные работники. Что касается востребованных и перспективных компетенций, то кроме профессиональных навыков ключевыми являются цифровые компетенции», — заметил он.