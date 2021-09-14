Глава Visa объяснил решение поднять комиссии за оплату в супермаркетах

Глава Visa в России Михаил Бернер заявил, что нынешний размер межбанковских комиссий в России за оплату картой оптимальный. Однако поднятие комиссии на оплату в супермаркетах необходимо для дальнейшего развития безналичных платежей.

Бернер рассказал, что комиссия помогает перераспределить доход между банками, которые занимаются безналичной оплатой, и банками, которые выпускают платежные карты. Также она помогает нарастить долю безналичных платежей на рынке и увеличить точки приема карт. Об этом он рассказал РБК.

«Когда межбанковские комиссии находятся на одном относительно небольшом уровне, они должны способствовать развитию приема карт. В России этой проблемы сейчас не стоит», — подчеркнул глава Visa в России.

Михаил Бернер отметил, что решение поднять комиссию было принято ради дальнейшего роста безналичных платежей. Такой шаг будет стимулировать банки переводить больше оборотов на безналичный расчет, позволит создать новые возможности для расширения программ лояльности.

Ранее стало известно, что ставки комиссий за оплату картами Visа вырастут с февраля следующего года. Комиссия при оплате товаров в супермаркетах поднимется с 1 до 1,3%.