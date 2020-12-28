Глава Центробанка назвала тех, кому нужен слабый рубль

По ее словам, низкие показатели нужны экспортерам. Набиуллина добавила, что сильный рубль необходим населению. Центробанк выступает за плавающий курс. Глава ЦБ пояснила, что нынешние колебания рубля «не совсем нормальные». Как она отметила, Банк России предпочитает управлять инфляцией, а не курсом, пишет ИА НСН.

Набиуллина уточнила, что причина разницы в оценках уровня инфляции между Росстатом и потребительскими оценками этого показателя заключается в специфике методик расчета. Она отметила, что Росстат учитывает стоимость более чем 500 товаров и услуг. При этом потребители берут в расчет лишь стоимость необходимого набора товаров и услуг