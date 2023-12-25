Деньги 25 декабря 2023, 09:50 Глава Центробанка назвала самые болезненные для России санкции Набиуллина: заморозка активов стала болезненной санкцией для России РИА «Новости»

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Остановка международных платежей и блокировка активов россиян стали болезненными санкциями для России. Об этом РБК заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она сообщила, что финансовый регулятор пытается решить проблему с международными платежами. Глава ЦБ отметила, что крупные банки с 2014 года готовились к отключению от SWIFT и выстраивали национальную платежную систему.

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Набиуллина также рассказала про блокировку активов частных российских инвесторов. По ее словам, заморозка навредила не только россиянам, но и странам Запада.

«Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами», — указала она.

Ранее председатель ЦБ сообщила об увеличении продаж валюты экспортерами. Она подчеркнула, что доля чистой продажи валютной выручки в октябре может достигнуть 100%. Набиуллина напомнила, что на это повлияли несколько факторов, в том числе указ президента.