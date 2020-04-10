Глава ЦБ считает, что ситуация на российском финансовом рынке улучшается
Ситуация на российском финансовом рынке начала улучшаться за последнюю неделю — рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным RT, Наибуллина уточнила, что «волатильность курса и рынка акций снижается», «на облигационном рынке происходит определенное снижение доходностей».
Также она добавила, что ситуация с ликвидностью у всех банков была относительно неплохой на прошедшей неделе.