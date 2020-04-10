    10 апреля 2020, 21:31

    Глава ЦБ считает, что ситуация на российском финансовом рынке улучшается

    Дарья Морозова

    Ситуация на российском финансовом рынке начала улучшаться за последнюю неделю — рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным RT, Наибуллина уточнила, что «волатильность курса и рынка акций снижается», «на облигационном рынке происходит определенное снижение доходностей».

    Также она добавила, что ситуация с ликвидностью у всех банков была относительно неплохой на прошедшей неделе.