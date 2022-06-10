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    10 июня 2022, 15:36

    Глава ЦБ РФ заявила, что инфляцию нельзя считать устойчиво низкой

    Глава ЦБ РФ Набиуллина: инфляцию нельзя считать устойчиво низкой

    Александр Блинов

    Темпы роста цен в последние недели нельзя считать устойчиво низкими. Проинфляционные риски остаются сильными, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, слова которой привело РИА «Новости».

    Глава ЦБ РФ заявила, что инфляцию нельзя считать устойчиво низкой

    «Те темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией», — сказала глава регулятора.

    Набиуллина отметила, что низкие темпы роста цен во многом объясняются корректировкой после резкого скачка в марте.

    «Проинфляционные риски по-прежнему сильны», — заявила глава Банка России.

    Набиуллина добавила, что ЦБ ожидает дальнейшего снижения инфляции. Регулятор в пятницу понизил прогноз на 2022 год до 14-17%. В 2023 году ожидается инфляция на уровне 5-7%, в 2024-м — около 4%.

    Банк России также объявил о снижении ключевой ставки с 11% до 9,5% годовых. На таком уровне она находилась в феврале до введения санкций, после которых ЦБ повысил ставку до рекордных 20%.