Глава ЦБ РФ заявила, что инфляцию нельзя считать устойчиво низкой

Темпы роста цен в последние недели нельзя считать устойчиво низкими. Проинфляционные риски остаются сильными, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, слова которой привело РИА «Новости».

«Те темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией», — сказала глава регулятора.

Набиуллина отметила, что низкие темпы роста цен во многом объясняются корректировкой после резкого скачка в марте.

«Проинфляционные риски по-прежнему сильны», — заявила глава Банка России.

Набиуллина добавила, что ЦБ ожидает дальнейшего снижения инфляции. Регулятор в пятницу понизил прогноз на 2022 год до 14-17%. В 2023 году ожидается инфляция на уровне 5-7%, в 2024-м — около 4%.

Банк России также объявил о снижении ключевой ставки с 11% до 9,5% годовых. На таком уровне она находилась в феврале до введения санкций, после которых ЦБ повысил ставку до рекордных 20%.