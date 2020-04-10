Глава ЦБ предсказала отрицательную динамику ВВП в 2020 году

Динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной и-за сложившейся в стране ситуации. Такой прогноз сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

Ее слова процитировало РИА «Новости».

По нашей оценке, это пока еще не прогноз, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне Эльвира Набиуллина

Она подчеркнула, что Банк России уточнил свои прошлые прогнозы в связи с таким стремительным темпом развития ситуации в стране. Несмотря на это, в 2020 году ожидаются «отрицательные темпы экономического роста».

Набиуллина отметила, что, в качестве базового предположения, отрицательный эффект ожидается во втором квартале. Однако третий квартал года по отношению ко второму будет лучше, и может стать уже положительным. В таком случае, экономике удасться избежать длительной рецессии, считает Набиуллина. Она подчеркнула, что в ближайшее время ЦБ России проведет более глубокий анализ — вероятно, прогноз будет кардинально пересмотрен.

Ранее аналитики международной консалтинговой компании McKinsey & Company спрогнозировали два варианта восстановления экономики страны. Они напрямую зависят от того, как быстро Россия сможет справится с коронавирусом. В лучшем сценарии, экономика придет в норму в середине 2021 года. В худшем — она восстановится до уровня конца 2019 года не раньше, чем в середине 2023 года.