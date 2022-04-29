Глава ЦБ объяснила, почему нужно сохранить плавающий курс рубля

Курс российского рубля должен оставаться плавающим из-за существующих ограничений на движение капитала. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, основным фактором остается превышение экспорта товаров над импортом.

«Какие-то потоки капитала остаются, но у нас изменились факторы, влияющие на курс валюты в условиях ограничения движения капитала», — сообщила она.

Глава ЦБ пояснила, что прогнозируемый спад отечественной экономики произойдет в четвертом квартале текущего года.

«На следующие 12 месяцев инфляция ожидается в пределах 10-12% годовых. Пик будет в конце 2022 года», — продолжила она.

Набиуллина заявила, что регулятор не видит смысла менять установленный порядок конвертации валюты в рубли в рамках оплаты за поставки газа в недружественные страны.

Также она отметила, что несмотря на уход с отечественного рынка многих зарубежных компаний, ситуация в сфере занятности в целом остается стабильной.

«Ситуация на рынке труда в России достаточно спокойная, но в будущем структура занятости будет меняться», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ сообщила, что в настоящее время российская экономика находится в периоде неопределенности.

«В будущем возможны как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты. ЦБ прогнозирует вероятность проинфляционного сценария», — заключила она.

Днем 29 апреля стало известно, что Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 17 до 14%.